10 آلاف جنيه جوائز نقدية للفائزين ببرنامج «واحد من الناس» اليوم

يقدم الإعلامي عمرو الليثي في شهر رمضان، فقرة «فزورة جديدة وعمل خيري جديد» ببرنامجه «واحد من الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، التي يفاجئ فيها العمال في مواقع عملهم وبالشوارع بمنحهم جوائز مالية لإجاباتهم الصحيحة على أسئلته، التي تدور في الغالب حول معلومات عامة يعرفها غالبية الناس.

أسئلة برنامج واحد من الناس

وفي حلقة اليوم، التقى بمجموعة من البنائين في موقع للإنشاءات، والذين أجابوا على 3 أسئلة جميعها تتعلق بالرياضة المصرية، وكان السؤال الأول عن: «من الذي أحرز أهدافًا بالمباراة الأخيرة بين نادي الأهلي والزمالك ببطولة نهائي كأس مصر؟»، وجاءت أغلب الإجابات: «مجدي قفشة وهشام عاشور»، وهدية الفائز كانت عبارة عن 5 آلاف جنيه.

فزورة جديدة وعمل خيري

وتابع «الليثي»، في أسئلته بفقرة الفوازير بالبرنامج، طارحًا سؤال آخر متعلق برياضة كرة القدم، وهو: «من مدرب منتخب مصر؟»، وكانت الإجابات: حسام حسن، لتكون الجائزة للفائز مبلغ مالي بقيمة 3 آلاف جنيه من البرنامج.

وطرح السؤال الأخير، وكان: «من هو مدرب النادي الأهلي؟»، ليجيب أحد عمال البناء أنه «مارسيل كولر»، ليعلن الإعلامي عمرو الليثي فوزه بجائزة البرنامج النقدية بمبلغ 2000 جنيه.