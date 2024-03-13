عمرو الليثي يحكي لـ«الوطن» تفاصيل إصابته خلال تصوير حلقة «واحد من الناس»

تعرض الإعلامي عمرو الليثي، لوعكة صحية، إذ سقط خلال تصويره حلقات برنامجه «واحد من الناس» وتم نقله إلى المستشفى.

إصابات عمروالليثي

وذكر الدكتور عمرو الليثي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خرج من المستشفى مضيفًا أنه تعرض إلى إصابات استلزمت 15 غرزه في الرجل الشمال وكسر في الضلع اليمين وكدمات في الظهر.

الحالة الصحية لعمرو الليثي

وقال الليثي، إنه أفضل حاليا وحالته مستقرة ووجه الشكر للجمهور: «شكرا لكل من سأل عني ربنا يحفظكم جميعا من كل شر و سوء».

الموسم الرمضاني على قناة الحياة

يذكر أنه أثناء تصوير الإعلامي عمرو الليثي لبرنامج رمضان اليوم الذي يعرض على قناة الحياة وتم عرض أول حلقة له أمس في الموسم الرمضاني على قناة الحياة، سقط خلال تصوير حلقة مع العمال داخل إحدى محطات الكهرباء، وتم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج.