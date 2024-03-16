هل سافر أحمد رفعت للعلاج بالخارج؟.. طبيبه يجيب

أيام طويلة واللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، لايزال داخل العناية المركزة، على أنبوب الجهاز التنفسي، إثر غيبوبة تعرض لها، بعدما سقط مغشيًا عليه في منتصف الملعب بسبب إصابته بأزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية.

صدمات كهربائية، ومحاولات لإنعاش قلب اللاعب، يصفها الفريق الطبي بعودته مُجددًا للحياة، بعد توقف قلبه، قبل أن يخرج البعض اليوم، ويقول إن اللاعب من المقرر أن يخرج لاستكمال العلاج بالخارج، عقب تواصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع «الجبلاية»، للتمهيد للأمر.

هل خرج أحمد رفعت للعلاج بالخارج؟.. رد عاجل من الطبيب المعالج

من جانبه، رد الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب، في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدًا لأن اللاعب لايزال في المستشفى، يتلقى برتوكول العلاج الطبي، كي تتحسن صحته، وشهدت حالته تحسنًا طفيفًا، عقب تدهور لأيام، مشددًا: «مخرجش ومسافرش، اللاعب عندنا وبيتعالج».

وحول تعرض اللاعب لهذه الأزمة بسبب جين وراثي، أو تاريخ مرضي، أكد «كامل» إنه خلال ساعات ستتضح الأمور، وتكشف عنها المستشفى عقب خضوعه للفحوصات.

وكان كابتن إسلام جمال، مخطط أحمال وتطوير أداء حركي بنادي بيراميدز، والمدرب الخاص -سابقًا- للاعب أحمد رفعت، أكد لـ«الوطن»، أن اللاعب منذ فترة خضع لتحاليل DNA ، وRHR& HR(MAX)، لمعرفة التاريخ الجيني والوراثي، وقدرة تحمله، لكنه لم يستلم نتيجتها حتى الآن.

أزمة أحمد رفعت

وكان اللاعب أحمد رفعت، سقط في مباراة مودرن فيوشتر والاتحاد السكندري، الأخيرة، وانتقل على إثر الواقعة إلى المستشفى، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

مفاجأة وراء تدهور حالة اللاعب أحمد رفعت.. أجرى تحاليل مهمة قبل إصابته ولم يستلمها