شيخ الأزهر: المادة طغت على تفكير العلماء والأدباء وإنتاجهم

فسّر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اسم «اللطيف» من بين اسماء الله الحسنى، مشددًا على أن الأمور الحسية ليست هي الموجودة في معنى اللطف وهذا هو الفرق بين الفلسفة الإلهية والفلسفة المادية الحسية.

طغيان المذهب الحسي

وأعرب خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن أسفه الشديد لطغيان المذهب الحسي أو الفلسفة التجريبية العلمية التي تتعامل مع المادة.

الفلسفة التجريبية أصبحت تحكم تفكير العلماء

وشدد على أن المذهب الحسي والفلسفة التجريبية التي تتعامل مع المادة أصبحت تحكم تفكير العلماء والأدباء وإنتاجهم، مضيفا: «بعضهم بيقول.. ما في ذهني وليس في حسي كذب»، وهي مقولة يبررون بها اتجاههم الذي انحرف عن الله تعالى.

وأوضح أن «اللطف» له تعلقان، أولهما تعلقًا أزليًا وده بالشيء وكونه ثمرة علم فيكون هناك علم به لطف ولطف يتعلق بعبد.