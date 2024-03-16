شيخ الأزهر: «اللطيف» من أسماء الله الحسنى ويعني الخفاء والدقة

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن معنى «اللطيف» أحد أسماء الله الحسنى، موضحًا أن معنى اللطيف يدور حول أمرين، هما الخفاء والدقة.

اللطيف يطلق على الشيء الخفي

وأوضح الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن اللطيف يطلق على الشيء الخفي الذي لا تراه الأبصار، مشددًا على أنه يطلق أيضًا على الشيء الدقيق جدًا، كالعلوم والأمور الدقيقة الأخرى، والتي من الممكن أن يطلق عليها أجسام لطيفة.

اسم «اللطيف» مذكور في القرآن 7 مرات

وأشار إلى أن «لطيف» يتناول المعاني والأجسام، مؤكدًا أن الجسم هو الذي يمكن أن تراه وتلمسه ولكن هناك موجودات أخرى، وهناك الأفكار والشعور والحب والكره والمشاعر والصفات، وهو ما يطلق عليها «اللطيف» وهو الشيء غير المحسوس.

ونوه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى أن اسم «اللطيف» ورد في القرآن الكريم 7 مرات، ويدل على الخفاء والدقة.