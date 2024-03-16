شيخ الأزهر يكشف معنى اللطف الإلهي

كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن معنى اللطف الإلهي، مشددًا على أن اللطف نفسه له تعلقان تعلقًا أزليًا وده بالشيء وكونه ثمرة علم فيكون هناك علم به لطف ولطف يتعلق بعبد، موضحًا أن هناك علمًا فيه لطف، وهناك لطف متعلق بالعبد.

القدرة صفة فعل العلم والوجود صفة ذات

وأشار الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إلى أنه لا يمكن تسمية هذه الصفة لأنها لم تحس ولن تكن فعل حدث فاسمها صفة ذات، موضحًا أنه كمثل صفة العلم التي ترجع للعلم دون إخبار ولا بد من الخفاء، مؤكدًا أن القدرة صفة فعل العلم والوجود صفة ذات.

الأكل ليس بالضرورة يثمر الشبع

وشدد على أن النتائج دائمًا من الله ولكن لا بد أن نأخذ بالأسباب، متابعًا: «أنت أُمرت بالأكل والشرب ولكن تعلم أن الأكل ليس بالضرورة يثمر الشبع»، مشيرًا إلى أن ما يحدث الشبع بعد الأكل هو الله.