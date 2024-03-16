خالد يوسف: السوشيال ميديا تؤثر على المجال الفني وجعلت النجاح مصنوعا

أكد المخرج خالد يوسف، أن هناك تأثيرا كبيرا من مواقع التواصل الاجتماعي على مجال الفن، متابعًا: «بتخلق نجوم في غمضة عين، الميديا الشباك الجديد للسينما غيرت معادلة اللعبة بأكملها».

السوشيال ميديا جعلت النجاح مصنوعا

وأوضح «يوسف»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن السوشيال ميديا جعلت النجاح مصنوعا، وهناك من يدفعون ملايين من أجل نجاح عملهم، منوهًا بأنه قبل السوشيال ميديا كان النجاح غير مصنوع، النجاح في عصر السوشيال ميديا افتراضي ومصنوع.

وأضاف أن السوشيال ميديا كان لها تأثير على الفن سواء إيجابية أو سلبية، مشددًا على أن الفنان يركز دائمًا مع الكلمات التي ستنتشر على السوشيال ميديا، وأصبح مقدما على التركيز في الدور.

التعبير عن الفيلم أصبح من خلال نافذة السوشيال ميديا

ونوه بأن السلطة المجتمعية التي تعبر عنها السوشيال ميديا أصبحت كبيرة جدًا وسيف على رقبة المبدعين أكثر من سلطة الدولة، موضحًا أن التعبير عن الفيلم أصبح من خلال نافذة السوشيال ميديا ومن الممكن أن ينتقدك بسبب مشهد.