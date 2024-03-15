خالد يوسف عن عامية لهجة الحشاشين: الفصحى لم يتحدث بها أحد في أي عصر

أكد المخرج خالد يوسف أن اللغة المستخدمة في العمل الفني هي أحد أدوات المخرج، وله أن يستخدم اللغة أو اللهجة التي يراها مناسبة للعمل من وجهة نظره، وذلك بعد الحديث حول استخدام المخرج بيتر ميمي للهجة المصرية العامية في مسلسل الحشاشين بدلا من اللغة الفصحى باعتباره الأمر المعتاد في المسلسلات التاريخية.

وقال يوسف، خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «إلى الذين يلومون صناع مسلسل الحشاشين على لهجته العامية هقول حاجة قد تكون مفاجأة للكثير منكم.. لم يحدث في أي عصر أن تحدث الناس باللغة العربية الفصحى، وكان سكان شبه الجزيرة العربية يشتركون في لهجة عامية خاصة بهم».

وتابع: «كان لكل بطن من بطون العرب بعض المصطلحات الخاصة بهم مثل الحادث الآن من اختلاف بين لهجة الصعيد ولهجة أهل الدلتا أو الاختلاف الحادث بين لهجات البلاد العربية وحتى القرن العشرين كان الأعم والأغلب من الناس يعتقدون أن في عصر النبوة والعصور التي تلته كان الناس يتحدثون العربية حتى عثر على ديوان شعري شعر عامي لابن قزمان القرطبي (إصابة الأغراض في ذكر الأعراض) يرجع تاريخه للقرن الثاني عشر في الأندلس واكتشفوا أن الأندلسيين كانوا لا يتحدثون العربية الفصحى ولهم لهجتهم العامية الخاصة بهم».

خالد يوسف: اللغة من أدوات المخرج.. ومن حقه استخدام اللغة المناسبة لعمله

وأوضح المخرج خالد يوسف في حديثه، «وقد دقق هذا البحث الدكتور جلال أمين وانتهى بحثه أن حال الأمم العربية مثل حالها اليوم في كل زمان كل بلد يستخدم عاميته الخاصة، وما إن يهرع إلى الورقة والقلم يكتب الفصحى، وبالتالي العامية التي كان يتحدثون بها في عصر حسن الصباح لا يعرفها أحد ولو صنع مخرج أمريكاني فيلم عن عصره سيجعل شخوص فيلمه تتحدث الإنجليزية، ولو صنعها مخرج فرنسي لجعلهم يتحدثون الفرنسية، لأن باختصار اللغة المستخدمة أحد أدوات المخرج وله أن يستخدم اللغة أو اللهجة التي يراها مناسبة لعمله».