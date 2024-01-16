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خالد يوسف عن أغنية «الإسكندراني»: إذا ثبت وجود مالك آخر لها فسأغير تتر الفيلم

كتب:

محمد عزالدين
04:31 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

رد المخرج خالد يوسف، على اتهامات الشاعر رامي جمال حول سرقة أغنية فيلم «الإسكندراني»، قائلا: «هذا الصخب له أصله، وجاء لي حتى الآن 6 شعراء وينسبون الأغنية لهم، وهناك بوستات منذ 2014 كاتبة نفس الكلام، وهذا شيء في منتهى العجب».

وأضاف خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «هذه القصيدة عرضت عليا من عن طريق عصام كاريكا، فلم يأتيني بكلام ولكن الأغنية ملحنة ومغناه، وعرض علي سماع الأغنية، وسمعتها ووجدتها لطيفة وتمشي مع سياق الفيلم، وكاتب الأغنية عمل تنازل لها، والشركة المنتجة لا علاقة لها سوى التنازل المكتوب أمام القانون».

وواصل: «لم أتبين حتى هذه اللحظة صاحب كتابة الأغنية خاصة جملة (أنا الفيلم اللي مات بطله.. أنا مسرح بدون جمهور) فهذه الجملة متكررة في 6 أغاني أرسلت لي، وبالطبع أكيد لها مبدع أصلي، وليست وظيفتي المباحث للتحري».

واستكمل: «من يرى أن هذه الأغنية ملكه ومعه ما يثبت ذلك يتوجه للرقابة الفنية التي بها التنازل والتوجه للنقابة لفتح تحقيق ومعرفة صاحب الأغنية الأصلية، واللحن لا شبه له فهو يرجع لعصام كاريكا، وإذا ثبت أن هناك مالك آخر للأغنية سيتم تغيير تتر الفيلم ويتم تعويضه ماديا».

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