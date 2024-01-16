خالد يوسف: من واجبنا تقديم بطل جديد للسينما.. و«العوضي» نجم من الطراز الرفيع

كشف المخرج خالد يوسف، سبب اختياره الفنان أحمد العوضي لبطولة فيلم «الإسكندراني» من بين العديد من نجوم الفن المرشحين لتقديم العمل.

وقال خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنه اختار أحمد العوضي نظرا لموهبته، واستشعر بموهبة فيه لم تظهر بعد وإمكانيات مكبوتة داخله لم تخرج حتى هذه اللحظة.

وتابع: «دائما ما أراهن على الموهبة وتقديم بطل جديد في السينما المصرية، فهذا واجبنا، ولا يسري الوضع على 3 أو 4 من النجوم فقط فإذا لم يوافقوا على فيلم الفيلم يموت، وبالتالي لا بد من تقديم بطل أو اثنين لكي تستمر الصناعة».

وأردف: «أحمد العوضي نجم من طراز رفيع لأن لديه دأب في العمل لم أره في حياتي مع كل النجوم الذين عملت معهم، دأب غير محدود، ويعمل 24 ساعة وتدريبات طوال الوقت لا يكل أو يمل، وفي نفس الوقت موهوب وملائم للشخصية التي كتبها أسامة أنور عكاشة».