برلماني: مصر تفوقت على العديد من الدول في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، الدور المصري الحاسم لدعم الأشقاء في غزة والذي ظهر بوضوح، مؤكدا أن الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية لا يقل أهمية عن أي دور آخر بل يتفوق على العديد من الأدوار الدولية، لافتا إلى أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

التحالف الوطني يجسد دورًا محوريًا

وقال «عفيفي» في تصريح خاص لـ الوطن، إن التحالف الوطني يجسد دورًا محوريًا في هذا المشهد من خلال المساعدات التي يقدمها للقطاع منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في دعم القضية الوطنية المصرية لأمنها القومي، مؤكدا أنه جزء من الأهداف الاستراتيجية التي حددها القيادة المصرية.

مصر تستمر في إرسال المساعدات الإغاثية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تستمر في إرسال المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المجتمع الدولي المؤيد للسلام والداعم للموقف المصري، مشيدا بجهود التحالف وإنجازاته على مدار الأشهر الماضية، والتي جاءت نتاج للتحرك الإيجابي والداعم للجبهة الداخلية ولقضايا الأمن القومي المصري.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لأهلنا في غزة، وسنواصل العمل من خلال التحالف الوطني لتحقيق هذا الهدف النبيل».