جهود التحالف الوطني العمل الأهلي في دعم غزة منذ بداية الحرب.. جسر بري متواصل

لعب التحالف الوطني للعمل التنموي المدني دوراً مؤثراً كذراع تنموي وإغاثي داعم لجهود الدولة المصرية في الحد من تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، من خلال قوافل المساعدات الشاملة التي يقدمها التحالف وتقديم كافة أنواع المساعدات والمساهمات، لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، مما يضاعف قدرة الدولة على تقديم عدد أكبر من أشكال الدعم المختلفة لسكان القطاع، فأصبح التحالف بمثابة القوة الناعمة لمصر في الخارج.

جهود التحالف الوطني لدعم غزة

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى، فأطلق التحالف سلسلة من القوافل الشاملة التي تحوي كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لدعم سكان غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، معلناً مد جسر بري متواصل من المساعدات الإغاثية.

القافلة الإغاثية الأولى

وأطلق التحالف الوطني في الرابع عشر من أكتوبر 2023، القافلة الإغاثية الأولى التي تضمنت 108 شاحنات تضم ما يقرب من 1000 طن مساعدات تنوعت ما بين المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف قطعة ملابس، ما يقرب من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

مد جسر بري من المساعدات

وفي الرابع من نوفمبر، أطلق التحالف القافلة الثانية التي استهدفت مد جسر بري متواصل من المساعدات، يستهدف إرسال 50 شاحنة بشكل يومي، تتضمن آلاف الأطنان من السلع الغذائية والعلاجية والطبية إلى معبر رفح،ومنه إلى قطاع عزة.

وفي 23 نوفمبر أطلق التحالف الوطني، قافلة كبيرة من المساعدات ضمن المرحلة الثالثة، ضمت أكثر من 600 شاحنة، محملة بجميع احتياجات أهل القطاع، تضم كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية الجاهزة والمستلزمات الطبية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة وأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى الملابس والبطاطين.

القافلة الرابعة من التحالف لدعم غزة

وفي الثالث عشر من فبراير أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة للمساعدات الإنسانية المقدمة لأهالينا في غزة، ضمن الجسر البري الممتد، في إطار جهود دعم ومساندة الأشقاء داخل القطاع، ضمت أكثر من 500 شاحنة محملة بـ8500 طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، فضلاً عن مستلزمات المعيشة لتساعدهم على تحمُّل برودة الشتاء والظروف الصعبة تحت نيران القصف المستمر، وسيارات إسعاف، وخيام، ومياه للشرب.

قافلة مساعدات إنسانية في شهر رمضان

واستمراراً للدعم المتواصل الذي يقدمه التحالف الوطني، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، أطلق التحالف، أمس، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تضم 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنًا من الألبان وحفاضات الأطفال، و25 طنًا من المياه، ونحو 190 طنًا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 117 طنًا من الملابس والبطاطين الشتوية، وكذلك أكثر من 60 طنًا من الأكفان والمراتب والخيام، ونحو 6 أطنان من المنظفات، وكراڤانات حمام، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.