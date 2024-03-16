مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. حزلقوم يخطط لسرقة بنك على غرار مسلسل La casa de papel

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامرة جديدة من مغامراته خلال الموسم الثامن للمسلسل.

وكشف حزلقوم خلال الحلقة 6 عن تخطيطه لسرقة بنك على غرار المسلسل الإسباني La casa de papel وبدأ تكوين فريق العمل واختار مربوحة وهجرس والعترة وطباظا ونفادي، وذلك لإعادة صندوق نادر تم سرقته منه ووضعه في البنك، بعد شرائه من مزاد، لينضم إليهم في فريق العمل جوني حيث يقوم بدور البروفيسور.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 8 عدد من نجوم الكوميدية منهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل وصفاء الطوخي ومحمد ثروت والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.