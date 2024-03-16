محمد ثروت يكشف كواليس مشاركته في الكبير أوي 8 وعلاقته بـ أحمد مكي

يظهر الفنان محمد ثروت ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 كضيف شرف بجانب الفنان أحمد مكي فى السباق الرمضاني لعام 2024 بشخصية «شاكر».

ماذا قال محمد ثروت عن أحمد مكي؟

وقال الفنان محمد ثروت عن مشاركته الكبير أوي 8: «أحمد مكي صديقي، وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني ببقي مبسوط أوي وأنا بتعامل معاه في اللوكيشن بيبقي فيه تلاقي بينا وبين بعض كده، وبنجيب الإيفيه منين منعرفش».

أضاف ثروت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مبسوط بالتجربة جدا ومبسوط إني رجعت للكبير كضيف شرف لأني ظهرت فيه قبل كده عملت محسن محسن ممتاز، وعم علي سنجاب، وبرجع في السيزون ده بشخصية شاكر الشمام وعلشان كده مبسوط بالتجربة وأستاذ أحمد الجندي مخرج كبير».