مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. أحمد مكي يعود لحياته الطبيعية

أحداث جديدة تشهدها الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي بعد الأحداث التي شهدها الحلقة السابقة من المسلسل، وعودة الكبير إلى حياته الطبيعية.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي

كانت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 مليئة بالأحداث الكوميدية منها محاولات الكبير رسم صورة جيدة لنفادي أمام أمينة خليل حتى تحبه وتتزوج منه ليتخلص الكبير من لعنة الشمامة، وبعد محاولات كثيرة ينجح نفادي في إقناعها والزواج منها.

من ناحية أخرى تعود مربوحة مرة أخرى إلى «الأطقم» حيث ظهرت بطقم ريش صدم الكبير بشكل كوميدي.

مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل وصفاء الطوخي ومحمد ثروت والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.