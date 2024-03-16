عمرو الليثي يحوّل دموع بائعة خضار لفرح ويدعمها بمبلغ مالي (فيديو)

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، ببائعة خضار لديها خمسة أبناء، وتبادلا الحديث عن الحياة المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين في المنطقة وقدرتها على توفير الحياة لأولادها.

وأشارت بائعة الخضار، إلى أنها تحصل على هذه المنتجات «الخضار» من التجار في السوق بدون دفع المال، ويتم دفع حساب الخضار بعد بيعه في آخر اليوم، موضحة أن كل يوم تعمل برزق اليوم وأنها باعت اليوم بـ 20 جنيها فقط.

وأوضحت أن الله هو من يرزق ويعونها على تربية أولادها، لتدخل في نوبة من البكاء، خلال حديثها عن حياتها، «نفسي في بيت أحط فرشي فيه بدل ما أنا في الشارع ومتبهدله».

وأكد الإعلامي عمرو الليثي، أنه سعيد بالحديث مع وأنها سيدة محترمة وتشرف بها، مقدمًا المساعدة لها خلال جولته ومنحها مبلغا ماليا.