ملخص الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي.. رسالة غامضة ومخطط لسرقة بنك

بدأت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يُعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة بداية غامضة، حيث تلقى جميع أبطال المسلسل رسالة صوتية بها غموض.

حزلقوم يخطط لسرقة بنك

تلقى جميع أبطال مسلسل الكبير أوي 8 رسائل صوتية بالذهاب الساعة 7 مساء في الخرابة، بشرط دون علم الكبير أوي، وهم مربوحة والعترة وهجرس ونفادي وطبازة، ليكتشوا أن هذه الرسائل من حزلقوم، يخبرهم أنهم يريدون سرقة بنك على غرار مسلسل La casa de papel، حيث إنه كان في مزاد على صندوق نادر ووقع المزاد عليه، ما أثار غضب المنافس أمامه، وسرق الصندوق عند خروجه من المزاد، ووضع الصندوق في خزنة البنك الذي يريد حزلقوم سرقته.

وبدأ الفريق في اختيار اسماء جديدة لهم ليختاروا جميعهم أسماء أماكن ومحافظات على غرار شخصيات المسلسل الإسباني، فاختار هجرس اسم كينج مريوط، أما طبازة اختار السنبلاوين، واختار نفادي راس سدر، أما حزلقوم اختار اسم عابدين، واعترض الجميع على اسمه ليختار اسم شهاب، ويستقر إلى اسم تقاطع، ومربوحة اختارت كايرو فيستفال سيتي، واختار العترة المرج الجديدة.

ويبحثون عن شخص بينهم يكون بروفيسور مثل المسلسل الإسباني ليقول حزلقوم إن المسلسل الإسباني هو مسلسل عراقي بسبب كلمة بابل، وبعدها يستقرون على جوني يكون البروفيسور.

هجرس يقنع جوني بسرقة بنك

ومشهد آخر بين جوني وهجرس في غرفة جوني، ويخبره هجرس عن مسلسل La casa de Papel وأفضل شخصية يحبها في المسلسل ويختار جوني شخصية البروفيسور، ليخبره هجرس بالقصة أن حزلقوم يريد سرقة بنك ويرغبون في مساعدته، رفض جوني الفكرة في البداية وأخبره هجرس أنه سيحصل على نصف مليون جنيه ليوافق فورا.