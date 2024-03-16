عضو التحالف الوطني: استهدفنا 30 مليون مواطن خلال عام

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني جزء من ميثاق التعاون بين 21 جمعية ومؤسسة لتبادل المعلومات بهدف تدقيقها وحصرها، وهذه القاعدة يتم تطويرها وتنقيتها.

المناطق النائية لها النصيب الأكبر من أعمال التحالف

وأضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطني يعمل في كيان متكامل بتنسيق بين كل الجمعيات ومؤسساته وأعضائه، وخريطة الفقر الموجودة عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ إذ تتضمن نسب الفقر والأسر والقرى الأكثر احتياجا، والتحالف ملتزم بهذه القاعدة، بجانب المناطق الشعبية والنائية والتي لها نصيب أكبر من المناطق الحضرية لأن بها نسبة الفقر مرتفعة بعض الشيء.

إطلاق قوافل طبية

وتابع: «نتعامل من خلال خريطة وقاعدة بيانات مدققة عن نسبة الفقر سواء النقدي أو متعدد الأبعاد، كما يطلق التحالف القوافل الطبية وقبل حلول العيد يتم تقديم مساعدات مثل توفير الملابس وغيرها».

وواصل: «العام الماضي استهدفنا 30 مليون مواطن في عام كامل، منها 25 مليون مواطن مساعدات غذائية، و5 ملايين مواطن مساعدات طبية، وبالتالي هذه المبادرات غير مسبوقة».