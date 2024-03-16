«التحالف الوطني»: نستهدف تقديم مساعدات غذائية ومادية لـ20 مليون مواطن

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يضم 34 جمعية ومؤسسة وبيت الزكاة ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الجمعيات الأهلية المعنية بالخدمات والمساعدات وجهود التنمية.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، «الاستعداد لشهر رمضان كان على قدم وساق، لاستهداف كل الأسر الأكثر احتياجا، وهذا هدف للتحالف لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومساعدة الدولة المصرية في احتواء والتصدي للأزمة الاقتصادية في مصر والعالم، وكان هناك استعداد كامل للجمعيات والمؤسسات المدنية وأمانات التحالف في المحافظات».

وواصل: «التحالف الوطني يستهدف 20 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه؛ لتقديم ما بين مساعدات غذائية سواء كراتين أو لحوم ووجبات ساخنة ومساعدات مادية في صورة سند أو كوبونات وملابس، وهذا جزء من مشاركة المجتمع الأهلي في دعم الأسرة المصرية والأكثر احتياجًا».