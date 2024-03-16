طارق حسن: «التحالف الوطني» يقدم مبادرات لخدمة المواطن المصري

قال طارق حسن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف بدأ نشاطه منذ عامين تحديدا في شهر مارس 2022، وامتد نشاطه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس «السيسي» بتوجيه الدعم الاجتماعي والثقافي والصحي وكل الخدمات التي تستهدف المواطن المصري، والتي تهدف لرفع المستوى الاجتماعي في خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، قدم التحالف مبادرة في شهر رمضان.

وتعد المبادرة من أكبر المبادرات التي يعمل عليها التحالف، من خلال أعضاء وكيانات أسرة التحالف الوطني والأمانات العامة، الموجودة في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن التحالف قدم عدة حزم من الخدمات الموجودة من حيث كراتين رمضان والأشياء التي تستلزم كل بيت، مثل كراتين رمضان والوجبات الساخنة، ولفت إلى أن التحالف لديه قاعدة بيانات موحدة، ويتم تجديدها وتحديثها باستمرار، فيمكن للأسرة الحصول على أكثر من خدمة تحتاجها.