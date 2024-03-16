«التحالف الوطني»: وضعنا خطة محكمة لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن رمضان شهر الكرم والعطاء، ومن الصعب على كل مصري أن يأتي الشهر الكريم ويكون لديه جار أو أي شخص يعرفه من الأسر الأولى بالرعاية ولا يؤمن احتياجات أسرته من المواد الغذائية عند الحد الأدنى.

إعداد الخطة منذ عدة أشهر

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي عمل على وضع خطة معدة بإحكام لتلبية الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية على مدار الشهر الكريم، والعمل على الأرض لإعداد الخطة كان منذ عدة أشهر.

رمضان الثالث للتحالف الوطني

وتابع: «يعد رمضان هذا العام هو الثالث الذي يمر على مصر في وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهناك تغيير واضح وكبير في خريطة توزيع المساعدات في وجود التحالف».

وواصل: «التغيير سماته عدم ازدواج المعايير أو المستفيدين من المساعدات، والتحالف ينطلق من قاعدة بيانات قوية لتقديم المساعدات، والوصول لتقريبا لكل مصري على أرض مصر، والأسبوع الأول يشهد انطلاقة للعمل الخيري لدعم أهالينا والأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات وفي كل قرية ومحافظة ونجع».