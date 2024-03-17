مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. دينا الشربيني تكشف الدكتورة ملك

أحداث شيقة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد + 1، إذ أن دينا الشربيني وتلعب دور ليلى اكتشفت أن الدكتورة ملك هي المرأة التي تحب زوجها شريف سلامة في دور أحمد، وجاء ذلك بعد محاولاتها المتعددة لمعرفة من هي تلك المرأة، والتي كانت آخرها ذهابها إلى العيادة الخاصة به والتحدث معه لمحاولة الوصول إلى تلك الفتاة التي تحبه، ولكنها لم تستطع ذلك.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 7.. ماذا تفعل دينا الشربيني بعد معرفة علاقة أحمد بملك

وتكتشف ليلى، أن الدكتورة ملك هي الفتاة التي تحب زوجها أحمد من خلال رسالة أرسلتها له على الهاتف في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6، وعندما رأتها ليلى وجدت أنها أرسلت له أغنية لتذكره بها عندما جعلته يسمعها في السيارة عندما كان معها، لتتفاجأ ليلى بذلك، إذ أنها لم تشك بها على الإطلاق نظرا لسنها الصغير مقارنة بأحمد.

ويمكن مشاهدة إعادة مسلسل كامل العدد + 1 في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والمسلسل من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر وإسعاد يونس وميمي جمال.