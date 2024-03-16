مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. مربوحة تتلقى رسالة صوتية من ياسمين عز

شهدت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الجديد والشيقة التي اعتاد عليها جمهور الكبير أوي منذ انطلاق أولى حلقات الموسم الثامن.

مربوحة تتلقى رسالة من ياسمين عز

وفي بداية الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 ظهرت مربوحة وهي في حديقة الدوار تحل الكلمات المتقاطعة، وتفاجأ برسالة صوتية على تليفونها بصوت ياسمين عز تخبرها أن تذهب في السابعة مساء في الخرابة دون إخبار الكبير أوي بأي تفاصيل، لتستغرب مربوحة من رسالة ياسمين عز وتذهب في المعاد لمقابلتها، وتكتشف أن القصة من تأليف حزلقوم، بسبب رغبته في تجميع فريق من المزاريطة لسرقة صندوق له تم وضعه في بنك.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح من إنتاج سينرجي.