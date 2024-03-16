فتاوى.. عادات تبطل الصيام فى نهار رمضان

تتنوع مبطلات الصيام التى قد يقدم عليها البعض فى نهار رمضان، الأمر الذى يستوجب القضاء والكفارة، بحسب ما نصت عليه الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، ومن العادات والأفعال التى قد تبطل الصيام، بحسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى، تناول الطعام والشراب، أو كل ما يصل إلى الجوف من السوائل والمواد الصلبة بشكل مقصود، والتدخين بجميع أشكاله، والقىء الذى يتعمده الصائم فى نهار رمضان لإخراج ما فى جوفه، بالإضافة إلى «الجماع»، أو إذا وضعت المرأة «الكحل» فى عينيها، ووجدت أثره أو طعمه فى حلقها، أو فى حالة «الحيض والنفاس»، فإنها يجب عليها الامتناع عن الصيام وعليها القضاء.

وتختلف «الكفارة» ما بين إطعام المساكين أو الصيام، وفق كل حالة من حالات الفطر، إذ إنّ الأكل والشرب بشكل متعمد فى نهار رمضان يُعد انتهاكاً لحرمات الله، وبالتالى فإن بعض المذاهب ترى أنه على المفطر «كفارة» إطعام 60 مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين، فى حالة عدم قدرته على الإطعام.

ونظراً لكون «الجماع» من الأمور التى تعد عقوبتها مغلظة، إذا أقدم عليها الصائم فى نهار الشهر الكريم، أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ من يفعل ذلك عليه القضاء والكفارة فى جميع المذاهب، إذ رأت بعض المذاهب أن الكفارة على الزوج والزوجة، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، لافتةً إلى أنّ ذلك الأمر لا ينفى أنّ الاثنين شريكان فى الإثم والمعصية.