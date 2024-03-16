من هو إمام صلاة التراويح ليلة سابع أيام شهر رمضان في المسجد الحرام؟

كشفت الصفحة الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة إكس «تويتر سابقًا»، عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليلة السابع من شهر رمضان المبارك 1445 – 2024، وهي سُنَّة مؤكدة عن سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، التي تُقام عقب انتهاء صلاة العشاء مباشرة، ويؤمها أكثر من إمام يوميًا.

وفي التقرير التالي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق صفحة رئاسة الشؤون الدينية للحرمين.

جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، فإن اليوم السبت ليلة السابع من شهر رمضان المبارك يؤم صلاة التراويح في المسجد الحرام 3 من كبار المشايخ، إذ يؤم التسليمة الأولى فضيلة الشيخ بدر محمد التركي، بينما التسليمة الثانية، فضيلة الدكتور الوليد بن خالد الشمسان، ويؤم التسليمة الأخيرة مع الوتر، الدكتور شيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

جدول صلاة التراويح في المسجد النبوى

بينما جاءت صلاة التراويح في المسجد النبوي ليلة السابع من شهر الفرقان، يؤم التسليمات الأولي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، بينما يؤم التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن على الحذيفي.

يأتي هذا في الوقت الذي احتفلت فيها رئاسة الشؤون الدينية التي يرأسها الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس بأصحاب الفضيلة الأئمة الذين صدرت الموافقة بالتجديد لهم، والمشاركة بالإمامة لصلاتي التراويح والقيام في المسجد النبوي.