بعد الإفطار افعل هذا.. خطوات مثبتة لحرق دهون البطن في رمضان

حلويات رمضان الغنية بالسكريات والدهون من الأمور المحببة للجميع بعد الإفطار، لكن لها تأثير صادم للبطن الذي تبدأ الدهون بالتراكم حوله، وحتى لا يظهر الكرش في رمضان، نستعرض من خلال موقع «Fitness» خطوات مثبتة لحرق دهون البطن في رمضان يجب فعلها بعد الإفطار، ويؤكد على أهميتها أطباء التغذية، ومن أهم هذه الخطوات تناول الماء بكميات كبيرة في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

خطوات مثبتة لحرق دهون البطن في رمضان

افعل هذا بعد الإفطار؛ هناك خطوات مثبتة لحرق دهون البطن في رمضان وهي كالتالي:

تناول كميات كبيرة من المياه بعد تناول وجبة الإفطار، يشعرك بالشبع والتقليل من شهيتك.

ومن الخطوات المثبتة لحرق دهون البطن في رمضان التي يجب فعلها بعد الإفطار، تناول الخضروات بكميات أكثر من كمية المكرونة والبطاطس والأرز.

من الضروري ممارسة الرياضة بانتظام بعد وجبة الإفطار، والتركيز على الرياضة الحارقة للدهون وليست العنيفة.

اختصر كميات الحلوى مثل الكنافة والقطايف إلى شريحة واحدة صغيرة ثم الانتظار 20 دقيقة لتقليل رغبتك فى تناول كميات زائدة.

تمسك بالمشروبات خالية السكر والصودا، مع تناول المياه وسط وجبة الطعام لتشعر بالشبع سريعا.

تجنب الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات والتي ترفع سريعا مستويات السكر فى الدم.

نصائح طبية للتخلص من دهون البطن في رمضان:

وبحسب تصريحات الدكتور محمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة لـ«الوطن» الذي قدم مجموعة من النصائح للتخلص من الوزن، ومعها خطوات مثبتة لحرق دهون البطن في رمضان كالتالي: