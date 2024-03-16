اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «المتحدة» تحتضن نجوم العرب في دراما رمضان

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد 17 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المتحدة» تحتضن «نجوم العرب» في دراما رمضان

- «صابرين»: أتعرض للخيانة الزوجية في «مسار إجبارى»

- الإسرائيليون يترقبون «مليحة» ويتخوفون من تضامن مصر مع أهالي غزة

- «مدبولي» يتفقد حريق استديو الأهرام: سنتحمّل تكلفة إصلاح العمارات المتضررة

- رئيس الوزراء يوجه بصرف 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة وتشكيل لجنة للوقوف على حجم الخسائر

- بتوجيهات رئاسية.. مصر تكثف الإسقاط الجوي للمساعدات شمال غزة

- مصر تنفرد بصدارة «الألعاب الأفريقية» برصيد 144 ميدالية

- لاعبو «الفراعنة» يحصدون 83 ذهبية و33 فضية و28 برونزية.. وبعثة «السامبو» تصل «أكرا»

- «الوطن» تطلق مسابقتي المسلسلاتي إحداهما لـ«الصم وضعاف السمع»

- الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف

- خبراء: قرارات البنك المركزي زادت تحويلات المصريين في الخارج عن طريق البنوك وشركات الصرافة

الصفحة الثانية

- عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي: مشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الاقتصاد

- المستشفيات الجامعية تستقبل 24.5 مليون مريض وتُجرى 887 ألف جراحة معقدة.. والاشتراك في مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» والانتهاء من 80% من الحالات.. وإطلاق 535 قافلة طبية والتعاون مع «حياة كريمة» في إطلاق القوافل المختلفة

- وزير الإسكان: جولات المسئولين لمواقع العمل تذلل العقبات وتحل المشكلات

- «الري»: تطوير منظومة الصيانة الوقائية للمجاري المائية

- «سويلم»: تصميم مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف

- ضياء السبيري: «الحشاشين».. والمفسدون

- «فانوس وجلابية».. أجواء كرنفالية على شواطئ الغردقة

- «عبدالغني»: السياح تفاعلوا والتقطوا صورا تذكارية لنشرها على السوشيال ميديا

الصفحة الثالثة

- اليوم الـ162 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

- الأمم المتحدة: ما يحدث للفلسطينيين أكبر من أي أزمة إنسانية والواقع أسوأ بكثير مما يظهر على الشاشات

- «الخارجية الفلسطينية»: «نتنياهو» يواصل التهديد باجتياح رفح.. والبرلمان العربي يطالب بوقف النزوح والتهجير القسري

- د. محمود مسلم: شجاعة حمدي السيد وخطيئته!!

- مصر تعرض تجربتها في الوقاية من الإدمان أمام الأمم المتحدة

- «التضامن»: 33800 متطوع لتنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من المخدرات والمشاركة في الفعاليات والبرامج

- «الرعاية الصحية»: تقديم 500 ألف خدمة لمنتفعي «التأمين الشامل» بأسوان خلال التشغيل التجريبي

- «السبكي»: تسجيل 1.2 مليون مواطن بالمحافظة.. والمنظومة أسهمت في تحسين الخدمات

- رئيس جهاز المشروعات: توجيهات رئاسية لتفعيل دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة

- «رائدات أعمال»: الدولة تقدم لنا كافة سبل الدعم لإقامة مشروعاتنا وضمان نجاحها

الصفحة الرابعة

- القطاع المصرفي سند لـ«حياة كريمة» في المرحلة الثانية

- «الوزراء»: مؤشرات إيجابية لحجم تدفّقات مصر من النقد الأجنبي

- محافظ البنك المركزي: تراجع الطلب على الدولار بالتزامن مع الإسراع في الإفراج عن البضائع المحتجزة

- «المصرف المتحد» و«صناع الخير» يفتتحان قريتين بالأقصر بعد الإعمار

- «القاضي»: تقديم أوجه الدعم والمساعدة لخدمة الأسر المهمّشة والفقيرة في مجالي الصحة والتعليم

- بعد مقر «شبين الكوم».. بنك الإمارات دبي الوطني يفتتح فرعا جديدا في محافظة قنا بصعيد مصر

- الإعلان عن الفرق الفائزة بمسابقة «إيجنيتد» في دورتها الأولى

- فراشات «طائرة الأهلي» يفُزن بذهبية بطولة القاهرة 2024

الصفحة الخامسة

- بنك قناة السويس يتوسّع جغرافيا بافتتاح فرع جديد في جامعة 6 أكتوبر بالجيزة

- بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الشمول المالي.. وآخر مع شركة النساجون الشرقيون

- «عكاشة»: يهدف إلى التوعية باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي ولإدماج هذه الفئة في القطاع المصرفي.. و«صبحي»: ركيزة أساسية لانطلاق الجمهورية الجديدة

-«كوكب المؤثرين».. تجربة إذاعية لـ«جرمين عامر» لرصد تطور صناعة المحتوى عالميا

- «دويدار»: 20% من الإنتاج ستُوجه إلى التصدير في 2024

- للعام السادس.. «لوريال مصر» تكرّم 3 باحثات مصريات

الصفحة السادسة

- فتاوى.. عادات تبطل الصيام في نهار رمضان

- نصيحة طبية لمرضى الضغط: حددوا موعدا ثابتا لتناول العلاج

- رشوان توفيق: معظم أعمالي الدرامية في رمضان دينية.. و«أين قلبي» و«الليل وآخره» يحملان رسالة للمجتمع.. وأنا أول من قدم شخصية الإمام الشافعي

- بعد عرض «لن أعيش في جلباب أبي» الشباب كانوا يهتفون باسمي أسفل منزلي.. وعلى الدولة أن تعيد تقديم الأعمال الدرامية التاريخية من جديد بسبب تكلفتها المادية المرتفعة

- في بداية حياتي قدمت العديد من الأعمال والمسلسلات الاجتماعية تكلفة إنتاجها بسيطة مقارنة بالعمل الديني

- أكمل نجاتي: جعلت نيتي دائما أن أسعى لخدمة ونفع الناس

الصفحة السابعة

- الأميرة رشا يسري تكتب: الإسرائيليون يترقبون «مليحة» ويتخوفون من تضامن مصر مع أهالي غزة

- الشركة منحتهم أدوار البطولة لتقديم وجبة فنية متكاملة.. «المتحدة» تحتضن «نجوم العرب» في دراما رمضان

الصفحة الثامنة

- صابرين: «مسار إجباري» دراما اجتماعية غنية بـ«التحولات الجذابة».. وفضلت الغياب عن الظهور بـ«تيمات مستهلكة»

- العمل مع أبطال شباب مثل «داش وعمر» «مش هينقّص نجوميتى» وأشكر «المتحدة» على منح الفرص للمواهب الحقيقية