10 معلومات عن الخليفة العباسي المسترشد بالله.. اغتاله الحشاشون

شهد التاريخ الإسلامي العديد من الشخصيات البارزة التي أثرت على مساره، ومن بينهم الخلفاء العباسيون الذين حكموا العالم الإسلامي لعدة قرون.

ومن أشهر هؤلاء الخلفاء هو «المسترشد بالله» الذي تميَّز بفترة حكمه المضطربة ومقتله المأساوي على يد الحشاشيين.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، 10 معلومات أساسية عن هذا الخليفة، الذي واجه أعداءً داخليين وخارجيين، وقتل على يد الحشاشين.

معلومات أساسية عن الخليفة العباسي

1. نشأة دينية وعلمية:

ولد الخليفة «أبو منصور الفضل المسترشد بالله» عام 486 هـ/ 1093 م في بغداد، ونشأ في بيئة دينية وعلمية، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره، وتميز بذكائه وفطنته، ونال إعجاب العلماء والفقهاء.

2. خلافة قصيرة مضطربة:

بويع بالخلافة عام 513 هـ/ 1118 م بعد وفاة والده المستظهر بالله، واجه المسترشد صراعات سياسية وعسكرية مع السلاجقة والحشاشين، سعى لتعزيز نفوذ الخلافة، لكنه واجه تحديات داخلية وخارجية.

3. صراع مع السلاجقة:

ساءت العلاقات بين المسترشد والسلطان السلجوقي «محمود بن محمد»، واندلعت حرب بينهما عام 524 هـ/ 1128م، انتهت بهزيمة المسترشد، وسُجن المسترشد في قلعة مراغة تحت إشراف السلطان السلجوقي.

4. اغتيال على يد الحشاشين:

تواصل المسترشد مع «الباطنية» (الحشاشين) سعياً لتحسين علاقاته بهم، ودسّ الحشاشون قتلة لاغتياله في قلعة مراغة عام 529 هـ/ 1135 م، وتوفي المسترشد عن عمر ناهز 43 عامًا، تاركاً خلفه خلافة ضعيفة.

5. إنجازات ثقافية وعمرانية:

اهتم المسترشد بالعلم والثقافة، ودعم العلماء والفقهاء، وأمر ببناء دار الحكمة في بغداد، وأنشأ مكتبات ضخمة، وشجع حركة الترجمة ونشر المعرفة، واهتم بالفنون والعمارة.

6. شخصية متناقضة:

يُوصف المسترشد بالتقوى والزهد، لكنه واجه انتقادات لتصرفه مع السلاجقة، وسعى للحفاظ على نفوذ الخلافة، لكنه واجه صعوبات داخلية وخارجية، ويرى بعض المؤرخين أنه كان خليفة ضعيفًا لم يستطع قيادة الدولة.

7. تأثير اغتياله:

أدى اغتيال المسترشد إلى زعزعة استقرار الدولة العباسية، وازدادت الصراعات الداخلية بين أتباعه، وضعف نفوذ الخلافة أكثر، ومثّل مقتله نقطة تحول في تاريخ الدولة العباسية.

8. ذكره في التاريخ:

يُذكر المسترشد بالله كخليفة واجه تحديات كبيرة خلال فترة حكمه القصيرة، ويُشاد بجهوده في دعم العلم والثقافة، وبناء المؤسسات العلمية، ويُعدّ اغتياله علامة فارقة في تاريخ الدولة العباسية.

9. إرث ثقافي:

ترك المسترشد إرثًا ثقافيًا وعلميًا غنيًا، تمثل في المكتبات ودور العلم، وساهم في حركة الترجمة ونشر المعرفة، وازدهرت الحضارة الإسلامية في عهده.

10. رمز للصراع على السلطة:

يُجسد المسترشد صراع القوى في الدولة العباسية خلال تلك الحقبة، ويُمثل اغتياله رمزًا لصراع الخلافة مع القوى السياسية والعسكرية الأخرى.

كان الخليفة المسترشد بالله شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي حيث مثّل رمزًا للمقاومة ضدّ الظلم والتسلط، ودافع عن هيبة الخلافة العباسية في فترة عصيبة من تاريخها، وتميز بفترة حكمه المضطربة ومقتله المأساوي على يد الحشاشين.