حماة الوطن: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذا العام مرور عشرين عامًا على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية يأتي في وضع مأساوي للشعب الفلسطيني الذي يعاني فيه من كافة انتهاكات حقوق الإنسان.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

وأكد «نصير» أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، ويؤثر على السلم والأمن الدوليين.

وطالب الدول الغربية والمنظمات الأممية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن من حق الشعب الفلسطيني، العيش بكرامة، باعتباره حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان.

توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطيني

وجدد «نصير» التحية للشعب الفلسطيني الأعزل الصامد الذي يواجه آلة عسكرية بربرية لا تفرق بين الحجز والبشر، مؤكدًا أن كل لحظة من صمودهم تروي قصة عظيمة لا تُنسى وتحمل رسالة قوية للعالم بأن الحرية لا تأتي بسهولة ولكنها تستحق النضال.