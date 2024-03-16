إبراهيم عيسى: «أبويا فضل 17 سنة يصلي الفرض مرتين.. واحدة له والتانية لأمي»

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن والده توفي بعد وفاة والدته بـ17 عاما، وخلال هذه السنوات الطويلة ظل والده يصلي كل فرض مرتين، مرة له وأخرى لوالدته الراحلة.

دور والدتي أكبر وأعمق من فكرة الأم

وأشار إبراهيم عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن ما فعله والده بعد وفاته زوجته يكشف للجميع مدى تأثيرها في حياته، موضحًا أن دور والدته كان أكبر وأعمق من فكرة الأم، فهي الأم والمعلمة والراوئية وكانت حكاءة مذهلة.

ونوه إبراهيم عيسى إلى أنه بعد عودة والده من العمل في المدرسة كانت تحكي له والدته جميع تفاصيل اليوم وما حدث من أمور خلال فترة تغيبه عن المنزل من أجل العمل في إحدى المدارس لتدريس اللغة العربية للتلاميذ، مشددًا على أنها كانت تحكي ما حدث في اليوم من الشارع بطريقة بها حكي ممتعة تلتقط التفاصيل.