إبراهيم عيسى: اتهامات القطيعة مع والدي شائعات.. وأنا مهدد بالقتل طوال الوقت

علق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على الشائعات حول قطيعة والده له قائلا: «والدي كان إمام مسجد ويصلي بالناس في قريتي، وأنا كل ما أعيشه الآن من فضل دعاء أبي وأمي ورضاهم عني وكل ما يُقال أكاذيب وتضليل تبدو عند أهل قريتي مجرد تخاريف وكلام مجانين».

شائعات تطلقها اللجان الإلكترونية

وأضاف «عيسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه «مهما قلت من آراء آثارت الناس جميعاً ليتجادلوا حولها ففي النهاية هم يعرفون من الذي يتحدث، مستطرداً: «هناك من يسوق اتهامات لي تحض على العداء مثل اتهامات "مقاطع أبوه"، والتي تنشرها اللجان الإلكترونية».

الشعب المصري متحضر

وتابع: «أنا مهدد بالقتل طوال الوقت، فيما أن أقرب الناس محترمين لآرائي وأفكاري حتى لو اختلفوا معها، وأهل قريتي أتصور فيهم ذلك، وأغلب شعب مصر متحضر في جوهره ولكن الفكرة في الغمامة التي تصنعها حملات الكراهية وتسوق هذا العداء، وأختي لا تزال منتقبة إلى يومنا هذا ولكنها هي نفسها التي كنت أعرفها في الماضي ولم تتغير».