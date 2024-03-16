إبراهيم عيسى: مسرحية «الدنيا لما تضحك» لإسماعيل ياسين معبرة عن حياتي

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن أكثر مسرحية تعبر عن حياته هي مسرحية «الدنيا لما تضحك» لإسماعيل ياسين، مضيفا: «هذه المسرحية معبرة لأن الدنيا لما تضحك بتضحك ولما بتغم بتغم».

الاختلاف هو الشيء الأهم

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، أن الإنسان قد يظن في نفسه ما ليس فيه، منوهًا بأن الاختلاف وهو الشيء الأهم، والسمة الغالبة عليه هي التأمل والقراءة من وجهة نظر مختلفة.

وشدد على أن الجانب «التراجيدي» موجود في حياته كما أن «العبث» موجود في حياته.