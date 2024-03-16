إبراهيم عيسى: «أنا ابن أمي وأصبت بالاكتئاب بعد وفاتها»

تحدث الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن بكائه عند سماع أغنية «أحن إلى خبز أمي» للفنان مارسيل خليفة، موضحًا أنه كان يجلس على كراسي الجمهور بالمسرح وكان يستمع للأغنية وعينه مستمرة في الدموع، وخرج من المسرح في حالة من الحزن، رغم أن هذه الأغنية مازالت مستمرة.

الإحباط والاكتئاب بعد وفاة والدته

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن هذه الأغنية للشاعر محمود درويش مؤثرة جدًا، وفي هذه الفترة كانت والدته متوفاة منذ فترة طويلة تصل لأسابيع وكان يمر بمرحلة صعبة من الألم النفسي والإحباط والاكتئاب بعد وفاة والدته.

وأوضح أنه كان ومازال متعلقًا بوالدته ومستمرا في البكاء على رحيلها ووفاتها، معقبًا: «أنا ابن أمي ومازلت بعيط عليها».