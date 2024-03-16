تحرير 18 مخالفة تموينية للمخابز البلدية في البحيرة

نفذت إدارة تموين شبراخيت بمحافظة البحيرة حملة تموينية على المخابز المدعمة، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى (15) جرامًا، ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتحرر أيضًا 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وكذلك وزن وقُطر الرغيف، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

كما جرى تحرير 3 محاضر عدم وجود بون صرف خبز للمواطنين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية ومحلات تجارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محاضر تموينية في أبو حمص

وشهدت مدينة أبو حمص تنفيذ حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.