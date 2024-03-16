تنظيم فعاليات للاحتفاء بمرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر في مطروح غدا

تحتفي منطقة مطروح الأزهرية، صباح غدٍ الأحد، بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، الموافق السابع من شهر رمضان، بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وعدد من معلمي وطلاب معاهد منطقة مطروح الأزهرية.

وقال فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إنّ الاحتفاء يتضمن فقرات متنوعة خلال الفعاليات، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز أنشطته ومشاركاته الدولية والمحلية لخدمة الإنسانية ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، إضافة إلى فقرات طلابية متنوعة يقدمها طلاب الأزهر والوافدين من معاهد المنطقة.

قطاعات الأزهر الشريف

وتتضمن الفعاليات كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والجامعة، وتُختتم بكلمة لمحافظ مطروح.

ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هجريًا، يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر ليتم الاحتفاء به في المحافظات المصرية من خلال المناطق الأزهرية.