«بالستينو» التشيلي يدعو مناصريه للمشاركة في المسيرة الكبرى من أجل فلسطين

دعا فريق ديبورتيفو بالستينو، الذي أسسته مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين عام 1920، مناصريه عبر حسابه الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، للمشاركة في المسيرة الكبرى من أجل فلسطين التي ستنطلق غدا الأحد، للتضامن مع الفلسطينيين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال فريق ديبورتيفو بالستينو، في تغريدة، إن المسيرة ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا بتوقيت تشيلي 4 مساء بتوقيت القاهرة، داعيا مناصريه إلى إحضار الأعلام والكوفية الفلسطينية.

ويستضيف فريق ديبورتيفو بالستينو، مساء غد الأحد، نظيره يونيون لا كاليرا، على ملعب كيستيرنا في الأسبوع الخامس من الدوري التشيلي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل بالستينو، مباراة يونيون لا كاليرا، بمعنويات عالية أثر صعوده لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية، بإطاحته بفريق ناسيونال أسونسيون البارجوياني، بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 على إثر تعادل الفريقين في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لكل منهما.

بالستينو يحتل المركز الثامن في الدوري التشيلي

ويحتل بالستينو، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التشيلي لكرة القدم برصيد 6 نقاط من خوض 3 لقاءات حقق الانتصار في مباراتين اثنين وتعرض لهزيمة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 6 أهداف، فيما منيت شباكه بهدفين.

وفي المقابل، يدخل يونيون لا كاليرا، مباراة بالستينو، بخسارة أمام كوبريلوا بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب نيكولاس تشاهوان نزار بالجولة الرابعة من الدوري التشيلي لكرة القدم.

وبرصيد 3 نقاط يحتل يونيون لا كاليرا، المركز الـ13 في جدول ترتيب فرق الدوري التشيلي لكرة القدم، إذ حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وتعرض لخسارتين اثنين، وسجل لاعبوه هدفين اثنين فقط، بينما اهتزت شباكه في 5 مناسبات.