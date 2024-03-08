الكوفية الفلسطينية في وجه «بايدن» أثناء خطاب حالة الاتحاد.. ونواب يرفضون التصفيق

حضرت الكوفية الفلسطينية في خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بمبنى الكونجرس، فظهر نواب من الحزب الديمقراطي يرتدونها، بينما استقبلوا «بايدن» ببرود ودون ترحيب بعد دخوله القاعة، بحسب ما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

النواب الذين ارتدوا الكوفية الفلسطينية ورفضوا التصفيق للرئيس الأمريكي هم أيانا بريسلي، من ماساشوستس، وإلهان عمر، من مينيسوتا، وسمر لي، من ولاية بنسلفانيا، ورشيدة طليب من ولاية ميشيجان، وكوري بوش من ولاية ميسوري، في وقت صفق الجميع فيه بحرارة لـ«بايدن».

لافتات «توقف عن إرسال القنابل»

كما حمل النواب لافتات، مكتوب عليها: «توقف عن إرسال القنابل»، في إشارة إلى الدعم الأمريكي غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة، كما انتقد النواب سياسة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والنهج الذي يتبعه «بايدن» في الحرب على غزة.

ورفض بعض النواب أيضًا الهتف للرئيس الأمريكي «أربع سنوات أخرى»، والذي سيطر على أغلب أوقات الخطاب بمبنى الكونجرس.

بايدن يدعو لوقف إطلاق النار على غزة

وخلال الخطاب، دعا بايدن، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشددًا على أن الحرب على القطاع تسببت في خسائر بشرية أكبر من المدنيين الأبرياء مقارنة بجميع الحروب السابقة في غزة مجتمعة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه على إسرائيل أن تعمل على حماية الأبرياء، ويجب أن يكون لذلك أولوية، ولا يجب أن يكون إدخال المساعدات اعتبارًا ثانويًا أو ورقة مساومة.

وشدد على أنه يجب لإسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة: «سنعمل على تقديم مساعدات لغزة عبر البحر دون أي وجود أميركي على الأرض».