موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024.. سابع أيام شهر رمضان

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية بعد إصدارها إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجريا وذلك من خلال قسم التقاويم والنتائج كي يتمكن أهالي محافظة مطروح من التعرف على جميع المواقيت خلال شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024 يختلف من مدينة إلى أخرى ومن محافظة إلي محافظة أخري بسبب فروق التوقيت بين المدن وبعضها.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024

ويأتي موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، حسب إمساكية شهر رمضان في تمام الساعة 4:50 صباحاً.

أنشطة دينية في مساجد مطروح

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن هناك 600 مسجد بنطاق مراكز ومدن المحافظة في سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام ورأس الحكمة عامرة بالأنشطة الدينيه والتثقيفية من ندوات وملتقى فكري ومسابقات في القرآن الكريم، تحت إشراف علماء وأئمة المساجد على مدار شهر الصيام.