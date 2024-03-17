مسلسل حق عرب الحلقة 6.. وليد فواز ينتقم من أحمد العوضي باستخدام شقيقه

واصلت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، تصاعد الأحداث في إطار تشويقي، إذ قام رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز، باستقطاب وتجنيد علي المحامي شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، من أجل طعنه من الخلف، حتى يكون شقيقه هو عدوه علنًا، إذ عرض عليه رباح أن يكون المستشار القانوني له.

مكيدة وليد فواز ضد أحمد العوضي

وقام رباح أبو الدهب باقناعه أن شقيقه عرب السويركي يعمل مع المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي وقام بقتل والدهم، وترك له فترة للتفكير، وما استقبله علي بالقبول المبدئي خاصة أنه يشعر بالغيرة من شقيقه عرب.

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وحاول رامي خطيب أنغام والذي يجسده تامر شلتوت أن يشتكيها لوالدها المعلم عبدربه، ولكنه لم ينصفه لأنهم يعيشون في منطقة شعبية ولا يستطيع أن يفرض عليها أمرًا وخاصة فى الزواج ومستقبلها وعملها.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي، وليد فواز، وآخرين.

من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.