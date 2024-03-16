مسلسل حق عرب الحلقة 6.. كيف يواجه أحمد العوضي الاتهامات الموجهة إليه؟

تواصل قناة ON Drama عرض مسلسل حق عرب الحلقة 6 بطولة الفنان أحمد العوضي، في تطور كبير للأحداث بعد براءته من تهمة القتل وخروجه من السجن بعد أقل من 24 ساعة، بعدما اعتقد أعدائه أنه قد انتهى.

أحمد عبد الله محمود يشعل الفتنة مع أحمد العوضي

وتشهد أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 6، صراعًا جديدًا، إذ يواجه أحمد العوضي الذي يجسد شخصة عرب السويركي، اتهامًا جديدًا بعلاقة غير مشروعة، بعدما شاهد «جمال» الذي يجسد دوره أحمد عبدالله محمود كلا من عرب السويركي وصباح الجياش مواقف تجمعهما ما جعل الشك يتسلل إليه لوجود علاقة غير مشروعة تجمعهما.

أحمد العوضى يواجه اتهامات في علاقة غير مشروعة

وجاء الموقف الأول حينما كانت صباح الجياش التي تجسد دورها وفاء عامر في زيارة لقسم الشرطة وقت القبض على «السويركي» أحمد العوضي، من أجل الاطمئنان عليه، خاصة أنها كانت تعلم أنه بريء من قضية القتل، وكانت تخشى عليه لتواجده في مكان وقوع الحادث.

والموقف الثاني جاء حينما تعرض عرب السويركي لجرح في يده بعدما قام بضرب سعيد الجن أحد رجال رباح أبو الدهب وجسده وليد فواز، والذي استغل غيابه في السجن وتهجم على مكان عمل حبيبته «حنان» وتجسدها دينا فؤاد، وبعد انتهاء الشجار، ذهب عرب السويركى للمعلم عبد ربه ويجسده رياض الخولي ووجد مكانه صباح الجياش التي لاحظت وجود جرح عميق في يديه مع نزيف الدم بها ورفضت خروجه إلا بعد أن يذهب للمستشفى.

وفي هذه اللحظة دخل المكتب جمال والذي يجسده أحمد عبدالله محمود، ونظر إليهما قائلاً: «أنا آسف واضح جيت في وقت مش مناسب، لينظر إليه الثنائي في دهشة من سوء تفكيره»، فهل ينجو عرب السويركي من تهمة العلاقة غير المشروعة مع والدته، أم يستغل «جمال» كرهه له ويبلغ المعلم عبد ربه، هذا ما ستكشف عنه الحلقة 6 من مسلسل حق عرب اليوم.

مواعيد عرض الحلقة 6 مسلسل حق عرب

ويذاع مسلسل حق عرب الحلقة 6 مساء الليلة، فى الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON Drama، كما تعرض الحلقة علي منصة watch it.