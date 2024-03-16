مسلسل حق عرب الحلقة 6.. أحمد العوضي في مواجهة تامر شلتوت بسبب أنغام

توالت الأحداث المشوقة ضمن الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض على قناة ON Drama، حيث رفضت كارولين عزمي أوامر خطيبها رامي والذي يجسده الفنان تامر شلتوت، بأن تترك عملها في شركة السياحة وتحولهم للمضاربة في البورصة، وأنه لا يهتم في علاقتهما سوى بالمال والمكسب والخسارة، وأن فترة الخطوبة من أجل التعارف والحب، ولكنه فاجأها بأنه لا يهتم بالحب واصفًا اياه بـ«الكلام الملزق»، ولكنها أخبرته بأن الحب أهم لديها من كنوز الدنيا، ووجهت له سؤالا عما إذا كانت فقيرة وليست غنية كان سيرتبط بها؟!، وفسخت خطوبتها معه وطالبته بألا يعرفها مرة أخرى.

دينا فؤاد ترفض الزواج من وليد فواز

وذهبت حنان حبيبة عرب السويركي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز إلى مكان عمله، وأبلغته بأن يبتعد عنها خوفًا عليه من عرب السويركي، وأنها لا تريد الزواج منه، وتفاجأت بحضور عرب السويركي فى تلك اللحظة ووقعت مشادة كلامية بينهما.

مطاردة تامر شلتوت لـ كارولين عزمي

وتوالت الأحداث وطارد رامي والذي يجسده تامر شلتوت لخطيبته أنغام والتى تجسدها الفنانة كارولين عزمي، حتى وصلا إلى منطقتها فى المغربلين ووقعت مشاهدة أخرى بينهما، ولكن تصدى عرب السويركي له، رافضًا أن يقترب منها.