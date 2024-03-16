ملخص الحلقة 6 مسلسل حق عرب.. مواجهة حادة بين العوضي وأحمد عبدالله محمود

بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي ويعرض على قناة ON Drama، بمواجهة حادة بين عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي مع جمال ابن شقيق المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان أحمد عبدالله محمود، وفي السطور التالية نرصد ملخص الحلقة 6 مسلسل حق عرب.

ملخص الحلقة 6 مسلسل حق عرب

جرى الشجار بينهما بعدما رأى جمال، عرب السويركي مع صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، ليعنفه عرب السويركي بالرد قائلاً: «أصلي بعيد عنك دمي حامي ومقبلش العيبة والحوار لما يبقى جاي على كرامة ست وملاقيش شنب يهز طوله في حتة أكل عيشها الكلام يبقى لازم أحط نفسي في الحوار.. متخافش عليا اللي قلبه حلو مبيبصش هو رايح فين».

سلوى عثمان تكتشف سرقة أموال عرب السويركي

وتوالت الأحداث واكتشفت ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، لسرقة الأموال التي كانت تدخرها لابنها عرب السويركي وبحثت عنها ولم تجدها فسألت شقيقه علي عليها وفاجأها أنه أخذها ودفعها «عربون» لمكتب المحاماة الجديد له ورفض أن يردهم.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.