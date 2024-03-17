حددت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلوات، بمحافظة مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك من خلال قسم التقاويم والنتائج بعد إصدارها إمساكية شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، تتأخر بعض الدقائق عن مدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة، والتي تقع شرق مطروح.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، كشفت عنها هيئة المساحة بالإضافة إلى موعد السحور، والإمساك وهي كالتالي:

-موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:52 صباحاً.

-موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:19 مساءً.

-موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:45 مساءً.

-موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:21 مساءً.

-موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:39 مساءً.

-موعد السحور اليوم في تمام الساعة 2:30 صباحاً.

- موعد الإمساك اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحاً.