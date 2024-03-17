مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024، من أبرز ما يبحث عنه عشاق الكوميديا، إذ يشارك في بطولته عددا من الفنانين وعلى رأسهم أكرم حسني ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 7

ويُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC الساعة 7.45 مساءً في نفس وقت العرض على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

مسلسل بابا جه الحلقة 6

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل بابا جه، وقوع أكرم حسني في موقف صعب مع «ولاء» زوجته نسرين أمين، عندما كذب عليها وأخبرها أنه يقوم بتوصيلة بالسيارة في نفس الوقت الذي أخبرتها عمته أنها مع ياسر ابنها بسيارة هشام، ووقوعه في دائرة الشك، فهل صدقته ولاء بعد أن كذب عليها هو وعمته وأخبروها بقصة ياسر؟.

مسلسل بابا جه

وتستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله الجديد كأب للإيجار وهي الفكرة المقترحة من ابن عمته ياسر، من خلال إطلاق موقع إلكتروني لعرض «هشام» كأب للإيجار، كمحاولة من هشام بأن يعلو في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل.