يهتم الجمهور المصري بموعدإعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 5، بعدما شهدت ورطة جديدة لبطله الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام»، لأن الفنانة نسرين أمين صاحبة البطولة النسائية في المسلسل والتي تجسد شخصية «ولاء» اكتشفت أنه لم يجرَ دفع فواتير الكهرباء الخاصة بالشقة 3 أشهر متواصلة، وهو ما أدى إلى تراكم فواتير تبلغ قيمتها نحو 5320 جنيهًا، لصرف الأموال على الألعاب التي يشتريها باستمرار.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 5

موعد إعادة عرض مسلسل بابا جه عرض المسلسل هو الساعة الثامنة والربع صباحا والساعة الثانية إلى الربع.

أحداث مسلسل بابا جه

أحداث المسلسل تدور حول هشام (أكرم حسني) وهو رجل أربعيني يعمل مديراً تنفيذياً في فندق عالمي، لكن حياته تغيرت تماما بعد جائحة كورونا، لأنها تسببت في استغناء الفندق عنه، وبالتالي، فقد صار مقيماً في المنزل بشكل مستمر، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سيفعل.