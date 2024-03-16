مسلسل بابا جه الحلقة 6.. أكرم حسني يجعل أوتاكا مدمنًا ليخبئ السر على نسرين أمين

بدأ مسلسل بابا جه الحلقة 6، بهشام أكرم حسني يجلس مع عمته وابنها ياسر، إذ سيطرة حالة من القلق على هشام خشية أن تعرف ولاء زوجته أنه يعمل كـ «أب للإيجار»، لذلك يتفق مع عمته أم ياسر على إخفاء الحقيقة عن ولاء، واتفق معها على أن يخبروها بأنهم ذهبوا بياسر إلى مصحة إدمان للتأكد إن كان مدمنًا.

مسلسل بابا جه الحلقة 6

وذهب هشام بعد ذلك لمنزله، وأخبرته ولاء أنه يكذب عليها لأنه في نفس الدقيقة التي تحدثت فيها إلى عمته هاتفيًا وأخبرتها أنها مع ياسر في السيارة، أخبرها هشام أنه يقوم بالتوصيلة بنفس السيارة.

مسلسل بابا جه الحلقة 6

فبين لها هشام جزء من الأسى وقال لها: «عمتي شكت في ابنها ياسر، أنه مدمن، فطلبت مني أني أساعدها واكتف ياسر وننقله المصحة نتطمن عليه، وبدأنا بعد كدا نلم فلوس الجمعية».

وطبعًا ولاء بدأت في الضحك قائلة: «عمتك رقية هتسيب ابنها في المصحة وهتروح تلم الجمعية؟»، فقال لها:« بعد الكشف الطبي لم يتبين أنه مدمن تبين أنه جعان».

مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع في نفس وقت عرضه على منصة على منصة Watch it، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً.