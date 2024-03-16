رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل بابا جه الحلقة 6.. ماذا سيفعل أكرم حسني مع ابنته؟

كتب:

شريف سليمان
04:39 ص | السبت 16 مارس 2024
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه الحلقة 6، من المقرر أن يشهد استمرار الأحداث المثيرة، بعدما تورط «هشام» الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسني، في وظيفة الأب بالإيجار، وعلم ابنته جودي بذهابه إلى منزل زياد زميلها بالمدرسة مرتين، وطلبت منه زيادة مصروفها اليومي خمس جنيهات، وأنّ يعد لها وجبة المكرونة بالشعرية مرة أسبوعيًا، فكيف يتصرف أكرم حسني مع هذا الأمر؟

مسلسل بابا جه الحلقة 6

وفي الحلقة الخامسة، اتصلت أم ياسر عمة أكرم حسني به، وأخبرته أنها ترغب في ذهابها مع ياسر إلى ولاء زوجة هشام، لتمنحها قبض الجمعية، لكن السيارة معطلة بسبب الحادث الذي كان ياسر السبب فيه، فقال هشام لياسر، إنّ عليه أنّ يتصرف ويتعامل مع هذا الوضع.

مواعيد عرض المسلسل

وتُعرض أحداث مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة دي إم سي في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً تزامنا مع عرضه على منصة ووتش إت، وعلى قناة دي إم سي دراما في الساعة 11:00.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6

عشان متكونش زي أكرم حسني في مسلسل بابا جه.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

مسلسل بابا جه الحلقة 5.. أكرم حسني يحرج محمود البزاوي أمام زوجته

مخلص مسلسل بابا جه الحلقة 5.. أكرم حسني يتورط مع ابنته

عبد الله غلوش يكتب: 10 أسباب تخليك تتابع «بابا جه»

نصائح للتخلص من الفوضى في الغرفة.. أزمة ابنة «هشام» بمسلسل بابا جه
بقلم شريف سليمان