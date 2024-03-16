مسلسل بابا جه الحلقة 6.. ماذا سيفعل أكرم حسني مع ابنته؟

مسلسل بابا جه الحلقة 6، من المقرر أن يشهد استمرار الأحداث المثيرة، بعدما تورط «هشام» الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسني، في وظيفة الأب بالإيجار، وعلم ابنته جودي بذهابه إلى منزل زياد زميلها بالمدرسة مرتين، وطلبت منه زيادة مصروفها اليومي خمس جنيهات، وأنّ يعد لها وجبة المكرونة بالشعرية مرة أسبوعيًا، فكيف يتصرف أكرم حسني مع هذا الأمر؟

مسلسل بابا جه الحلقة 6

وفي الحلقة الخامسة، اتصلت أم ياسر عمة أكرم حسني به، وأخبرته أنها ترغب في ذهابها مع ياسر إلى ولاء زوجة هشام، لتمنحها قبض الجمعية، لكن السيارة معطلة بسبب الحادث الذي كان ياسر السبب فيه، فقال هشام لياسر، إنّ عليه أنّ يتصرف ويتعامل مع هذا الوضع.

مواعيد عرض المسلسل

وتُعرض أحداث مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة دي إم سي في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً تزامنا مع عرضه على منصة ووتش إت، وعلى قناة دي إم سي دراما في الساعة 11:00.