ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 6.. أكرم حسني يضحك على زوجته مرة أخرى

بدأت الحلقة 6 من مسلسل بابا جه، بـ «هشام» أكرم حسني، يجلس مع «ياسر» محمد أوتاكا، وعمته لمحاولة الوصول إلى حل فيما حدث بأن ولاء تحدثت إلى عمته، وعمته أخبرت ولاء أنها مع ياسر في السيارة الخاصة بهشام في نفس الوقت الذي أخبرها هشام أنه بالسيارة يقوم بتوصيله.

ويحاول كل من هشام وعمته أن يجد حلًا في أن يكون أحدهما كاذبًا على ولاء، ويطلب هشام من عمته أن تخبر ولاء أنها كانت تكذب، وسيضحكون عليها بقصة بأن ياسر أصبح مدمنًا وأخذته هي وهشام إلى المصحة.

وحذر ياسر هشام من زوجته ولاء أن يتوخى الحذر من شكها فيه بعمله بمهنة أخرى غير سائق أوبر.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 6

وبدأ هشام بالقلق من زوجته بمعرفة أنه يعمل «أب للإيجار»، لذلك يتفق مع عمته أم ياسر على إخفاء الحقيقة عن ولاء، والضحك عليها بقصة جديدة وهي أن ياسر أصبح مدمنًا للمخدرات.

وفي المشهد الثاني، ذهب هشام لمنزله، إذ بولاء تخبره أنه نفس الدقيقة التي تحدثت فيها إلى عمته وأخبرتها أنها مع ياسر في السيارة، أخبرها هشام أنه يقوم بتوصيله.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 6

فبين لها هشام جزء من الأسى وقال لها: « عمتي انتابها الشك في ابنها ياسر، أنه مدمن للمخدرات، فطلبت مني أن أساعدها في نقله إلى المصحة لنطمئن عليه، وثم بدأنا بعد ذلك في جمع فلوس الجمعية»، وطبعًا ولاء بدأت في الضحك قائلة: «عمتك ستترك ابنها في المصحة وستذهب لتحصيل الجمعية؟»، فقال لها:« بعد الكشف الطبي لم يتبين أنه مدمن تبين أنه جعان».

ختام مسلسل بابا جه الحلقة 6

وأجرت ولاء اتصالا على عمة هشام للمحاولة كشف كذبه فقالت لها أم ياسر: « اخص عليه هشام، هو قالك، أنا كنت محرجة أقولك على اللي حصل، ولما عرفنا أنه مش مدمن اتلهيت في الفرحة، اه وبالمناسبة بما إني اتطمنت عليه، عاوزين نشوفله عروسة من عندك».

مسلسل بابا جه

وتتوالى أحدث المسلسل، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيعلو في نظر ابنته وزوجته؟

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً.