إطلاق منتدي الإعلاميات المصريات بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية

أطلق منتدى الإعلاميات المصريات باكورة نشاطاته تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، من خلال تنظيم ندوة فكرية بعنوان: «تحديات الإعلامية المصرية ومستقبلها»، وذلك في إطار احتفالات بالمرأة المصرية في 16 مارس من كل عام، عبر تطبيق زووم.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام والرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، أن فكرة منتدى الإعلاميات المصريات يأتي استجابة لتبني القضايا الإعلامية، ووضع المرأة في الحقل الإعلامي، وذلك في ضوء عدد من التحديات التي تواجهها الإعلاميات في المجال.

فعاليات وأنشطة المنتدى مستمرة طوال العام

وأوضحت حنان يوسف أن المنتدى بصدد تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات المستمرة على مدار العام، في إطار السعي لتحقيق وضع أفضل للمرأة المصرية في المجال الإعلامي.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة لعدد من الإعلاميات المصريات والأكاديميات المتخصصات في مجال الإعلام، سواء في المجال التليفزيوني والصحفي، وعبرن عن سعادتهن ببادرة المنظمة بتدشين منتدى الإعلاميات المصريات، لتقديم رؤى فكرية وأنشطة تنفيذية تسهم في تحسين أوضاع الإعلاميات المصريات.

وطرحت المشاركات عدة أطروحات حول وضع الإعلامية المصرية، تراوحت ما بين أن المرأة تحسنت أوضاعها إعلاميًا بشكل كبير عن الوضع السابق، ولكن ما زالت هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة في الحقل الإعلامي يجب التصدي لها ومواجهتها، علاوة على افتقار البعض لخبرات العمل الإعلامي الأمر الذي يحتاج لمزيد من التدريب.

دورات تدريبية في المجالات الإعلامية على يد عدد من الخبراء

وفي هذا السياق أوضح منتدى الإعلاميات المصريات تحت رعاية المنظمة العربية للحوار، عن سعيه لتقديم مجموعة من الدورات التدريبية في المجالات الإعلامية، وذلك بالاستعانة بالعديد من الخبراء في مجال الإعلام المصري النسائي، سعيَا للمشاركة منه بشكل فاعل في تقديم خدمة إعلامية مميزة لكل المقبلين على العمل الإعلامي

ويعتزم المنتدي في الفترة القادمة عقد مجموعة من الشراكات مع عدد من الجهات محليا وعربيا ودوليا من أجل تبادل الخبرات والتعاون في مجال دعم المرأة الاعلامية

وتعزيز دورها في مجال التنمية والتقدم والحوار الحضاري من أجل صالح الإنسانية .