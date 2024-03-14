بسمة وهبة: أفكر في اعتزال الإعلام.. عايزة اهتم بعلاقتي بربنا محدش هينفعني

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة خلال لقائها مع جريدة «الوطن»، من داخل ستوديو برنامج «العرافة»، أن هذا الموسم سيكون الموسم الأخير للبرنامج، وستكشف في آخر حلقة من البرنامج عن هوية الشخص الذي يؤدي شخصية شيخ الحارة، والذي بدأ معها البرنامج منذ الموسم الأول من سنوات على قناة القاهرة والناس، قبل أن يعود وتقدمه مرة أخرى في العرافة.

بسمة وهبة: أريد التفرغ لأبنائي

وقالت بسمة وهبة إنها تُفكر جديًا في قرار اعتزال الإعلام من الأساس ليس العرافة فقط، مُبررة ذلك بأن العمل يُجهدها كثيرًا، ويشهد كل المحيطين بها أنها تبذل جهدا كبيرا في هذا العمل، حتى أنها في بعض الأحيان تقع على الهواء وأثناء تصوير حلقات البرنامج الرمضاني، وترى أنه آن الأوان في الوقت الحالي للتفرغ لأبنائها ولحياتها الشخصية.

العمل يأخذ من عبادتي وعلاقتي بربي

وقالت إن البرنامج الرمضاني يأخذ من عبادتها وعلاقتها بربها كثيرًا، حيث يكون التصوير في رمضان، وهو الأمر الذي يمنعها في أحيان كثيرة من الاهتمام بقراءة وختم القرآن وعمل الخير، وصلاة التراويح، وهو الأمر الذي يؤثر على نفسيتها كثيرًا، فعلي سبيل المثال قالت: «أنا حاطة مانيكير مضايقني مش عارفة أصلي غير لما أروح علشان أشيله، لما أقابل ربنا محدش هينفعني».